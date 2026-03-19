台灣名次曝光！全球人均GDP成長榜出爐 一次看未來5年誰最強

全球人均GDP成長榜，台灣名次出爐。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕統計預估，2026至2030年間東歐將成為成長最快區域，相較之下，已開發經濟體在成長率上較不突出，但在人均GDP淨增額方面仍保持領先，台灣則以人均GDP成長8700美元（約新台幣27.7萬元）位居第23名。

根據《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，人均GDP用於衡量每人平均的名目經濟產出，屬於觀察國家經濟活力的重要指標。

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根據統計，未來5年全球人均GDP成長率最快的前25個國家中，排名第1的是摩爾多瓦（53%），2至5名分別為蓋亞那（44.8%）、土庫曼（38.1%）、塞爾維亞（36.6%）、亞美尼亞（33.9%）

另外人均GDP淨增額預估成長最多的前5名則分別為列支敦士登（3.94萬美元）、冰島（2.56萬美元）、愛爾蘭（1.81萬美元）、卡達（1.66萬美元）及瑞士（16.4萬美元）。

台灣部分排名第23名，預估人均GDP將在5年內增長8700美元，超過歐洲最大經濟體德國的8100美元。其他亞洲國家，例如新加坡排名第7、澳門第8名、香港第14名。

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