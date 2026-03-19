台股開盤》台積電、記憶體、ABF載板大翻車 指數跌逾500點

台積電、記憶體、ABF載板大翻車，指數跌逾500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會主席鮑爾談話市場嚇跌，不僅美股4大指數週三全面下挫，台積電ADR也重挫近2％，受此衝擊，亞股週四全面大暴走，日韓股跌逾2%，而台股則在台積電開盤下跌，指數開盤跌69.46點，以34279.12點開出。

週四台股在台積電開盤跌30元，加上旺宏、華邦電、南亞科等記憶體，及南電、欣興等ABF載板、AI、矽智財、IC設計等熱門股全面下挫，加上金融與傳產也全面拉回，僅化、油電燃氣等少數族群逆揚，指數開低走低，跌逾500點，回測33829點。

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美國聯準會（Fed）週三（18日）投票決定維持利率不變，受最新經濟數據及聯準會主席演說引發對美國持續通膨的擔憂，週三股市遭到拋售，道瓊工業指數下跌768.11點、1.63%，收在46225.15點，創下年內新低，本月迄今，道瓊跌幅已超過5%，標普500指數下跌1.36%，那斯達克指數下跌1.46%，費城半導體指數下跌0.53%，台積電ADR下挫1.85%，收在339.57美元。

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