想領要快！台泥、中石化、元晶等22檔股東會紀念品 今為最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，今（19日）為獲得22檔股東會紀念品的最後買進日，包括台泥（1101）「折疊環保提包」、中石化（1314）「統一超商100元商品券」、中天（4128）「棉花田紅景天精華飲（30mlX5包/盒）」、元晶（6443）「全家便利商店50元禮券」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！
22檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1101
|台泥
|46100
|折疊環保提包（不足時以等值商品替代）
|1314
|中石化
|46100
|統一超商100元商品卡（紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。）
|1338
|廣華-KY
|46100
|統一超商商品卡50元
|1416
|廣豐
|46100
|毛巾
|1417
|嘉裕
|46100
|機能襪
|1528
|恩德
|46100
|7-11 50元商品卡，或其他等值商品
|1609
|大亞
|46100
|7-11商品卡35元
|2006
|東和鋼鐵
|46100
|皮革質感修容組
|2014
|中鴻
|46100
|統一超商45元咖啡卡
|2426
|鼎元
|46100
|統一超商50元商品卡
|2467
|志聖
|46100
|磁吸可掛式開瓶器露營燈（USB充電）
|3006
|晶豪科
|46100
|鋼珠對筆
|3090
|日電貿
|46100
|無患子潔手慕斯，紀念品不足時得以等值商品替代
|4128
|中天
|46100
|棉花田紅景天精華飲（30mlX5包/盒）
|4303
|信立
|46100
|【朝和生醫】保健產品乙包
|4934
|太極
|46100
|超商商品卡新台幣35元
|5315
|光聯
|46100
|愛心皂
|5328
|華容
|46100
|真空壓縮收納袋組（附抽氣泵）
|6235
|華孚
|46100
|有機白米
|6443
|元晶
|46100
|全家便利商店50元禮券
|6494
|九齊
|46100
|香皂
|9935
|慶豐富
|46100
|全家商品券
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