想領要快！台泥、中石化、元晶等22檔股東會紀念品 今為最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，今（19日）為獲得22檔股東會紀念品的最後買進日，包括台泥（1101）「折疊環保提包」、中石化（1314）「統一超商100元商品券」、中天（4128）「棉花田紅景天精華飲（30mlX5包/盒）」、元晶（6443）「全家便利商店50元禮券」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！

22檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1101 台泥 46100 折疊環保提包（不足時以等值商品替代） 1314 中石化 46100 統一超商100元商品卡（紀念品數量若有不足，以本公司歷年股東會紀念品替代之。） 1338 廣華-KY 46100 統一超商商品卡50元 1416 廣豐 46100 毛巾 1417 嘉裕 46100 機能襪 1528 恩德 46100 7-11 50元商品卡，或其他等值商品 1609 大亞 46100 7-11商品卡35元 2006 東和鋼鐵 46100 皮革質感修容組 2014 中鴻 46100 統一超商45元咖啡卡 2426 鼎元 46100 統一超商50元商品卡 2467 志聖 46100 磁吸可掛式開瓶器露營燈（USB充電） 3006 晶豪科 46100 鋼珠對筆 3090 日電貿 46100 無患子潔手慕斯，紀念品不足時得以等值商品替代 4128 中天 46100 棉花田紅景天精華飲（30mlX5包/盒） 4303 信立 46100 【朝和生醫】保健產品乙包 4934 太極 46100 超商商品卡新台幣35元 5315 光聯 46100 愛心皂 5328 華容 46100 真空壓縮收納袋組（附抽氣泵） 6235 華孚 46100 有機白米 6443 元晶 46100 全家便利商店50元禮券 6494 九齊 46100 香皂 9935 慶豐富 46100 全家商品券

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