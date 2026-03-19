東京股市嚇壞了！日經指數暴跌逾1500點 背後兩大兇手曝光

日經平均指數週四（19日）開低，早盤一度下跌超過1500點。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對美國降息預期降溫，加上國際油價上漲影響，日經平均指數週四（19日）開低，以下跌951.6點的54287.80點開出，早盤跌幅持續擴大，一度暴跌超過1500點。

受聯準會主席鮑爾談話影響，市場對美國降息預期降溫，道瓊工業指數週三（18日）收盤下跌768.11點、或1.63%，收在46225.15點，創下年內新低，同時，市場傳出在以色列攻擊伊朗天然氣田的消息，導致國際油價維持高檔。

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對油價持續高漲的擔憂正在打壓投資者情緒，導致日本股市週四下跌，截至日本時間9點25分（台灣時間8點25分），日經平均指數觸及53684.63點，下跌1554.77點。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週四同樣開低，以下跌60.16碘的3657.25點開出，截至日本時間9點26分（台灣時間8點26分），TOPIX觸及3639.61點，下跌77.8點。

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