油被卡死誰最先「見底」？亞洲最慘「3國」只能撐1個月 台灣天數曝光

一場潛在的能源斷鏈危機，正在亞洲多國蔓延。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突升溫，能源危機蔓延亞洲各國，隨著荷姆茲海峽通行量急劇下降，部分國家的石油庫存正在快速消耗，讓緬甸、越南與菲律賓被點名為風險最高的3個國家。《Forbes》指出，依目前庫存推算，這3國僅能支撐約1個月，一旦供應持續受阻，將率先面臨「油盡」壓力。

據報導，新加坡的情況也十分嚴峻，該國通常每天從荷姆茲海峽進口68萬桶原油、但庫存僅足以維持40天。泰國的情況稍好一些，從荷姆茲海峽進口的40萬桶原油、庫存足以維持50天。

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南韓每天進口約300萬桶石油，其中200萬桶經由荷姆茲海峽運送，庫存足以應付50天需求。印度擁有1.75億桶戰略石油儲備，足以平衡其每日500萬桶的總需求，其中45%的石油來自荷姆茲海峽。

至於台灣，每天進口52.5萬桶原油，儲備約可維持100天。孟加拉的儲備也可維持100天，該國已經實施了燃料配給制並關閉了化肥廠。據悉，孟加拉原油進口量不大，但通常都要經過荷姆茲海峽。

印尼擁有足夠的資源，即使荷姆茲海峽關閉也能維持160天。日本擁有龐大的戰略石油儲備，約維持約200天的供應。令人驚訝的是，中國擁有13億桶戰略石油儲備，即使荷姆茲海峽300天沒有石油供應，甚至100多天完全沒有石油出口，中國也能承受得住。

據報導，在中東戰火爆發前，每天約有40艘油輪、共2000萬桶原油與成品油通過荷姆茲海峽，但伊朗封鎖荷姆茲海峽後，僅允許少數油輪通行，主要集中在印度與中國船隻。

儘管如此，部分石油仍試圖繞道進入市場。其中，沙烏地阿拉伯已啟用其東西向輸油管線，將產能推至極限，每日輸送700萬桶至紅海港口延布（Yanbu）。阿聯也透過管線將部分石油繞過海峽運往富查伊拉港，但相關基礎設施據報亦曾遭攻擊。

市場分析顯示，目前波斯灣地區已有約670萬桶/日的產量被迫停擺，而部分預測認為，因海峽中斷導致的供應缺口可能高達1000萬桶/日。整體而言，OPEC產量已下降至每日約2230萬桶，較原本減少700萬桶，相當於全球每日1億桶需求的7%。

美國因為本身是全球最大的石油與天然氣生產國，短期內較能抵禦供應衝擊。雖然汽柴油價格可能飆升，但出現實體短缺的機率不高。

但對許多亞洲國家來說，情況截然不同，包括緬甸、越南與菲律賓約有超過80%的石油依賴經由荷姆茲海峽運輸，一旦航道持續受阻，庫存僅能支撐約30天，之後就必須找到替代來源，否則將面臨能源供應中斷。

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