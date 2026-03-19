美股收盤》鮑爾談話市場嚇跌！道瓊重挫768點 台積電ADR殺近2％

美股週三下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（18日）投票決定維持利率不變，受最新經濟數據及聯準會主席演說引發對美國持續通膨的擔憂，週三股市遭到拋售，道瓊工業指數下跌768.11點、1.63%，收在46225.15點，創下年內新低，本月迄今，道瓊跌幅已超過5%，標普500指數下跌1.36%，那斯達克指數下跌1.46%，費城半導體指數下跌0.53%，台積電ADR下挫1.85%，收在339.57美元。

綜合外媒報導，聯邦公開市場委員會以11比1的投票結果，決定維持聯邦基金利率在3.5%至3.75%的區間不變，並在會後聲明中表示，「中東局勢發展對美國經濟的影響尚不明朗」。此外預計今年仍將降息一次。

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聯準會主席鮑爾在記者會上表示：「預計我們在通膨方面會取得進展，雖然不如我們希望的那樣顯著，但通膨方面會有一些進展。」這番話也引發市場擔憂。

美國2月生產者物價指數（PPI）上漲0.7%，遠高於經濟學家先前預測的0.3%。報告顯示，在伊朗戰爭爆發之前，通膨情況就已經十分嚴峻，而戰爭加劇了油價上漲的通膨擔憂。

個股方面，AMD與三星電子簽署備忘錄，深化在人工智慧基礎設施記憶體晶片供應的合作夥伴關係，AMD股價上漲1.6%。輝達在獲得北京批准在中國銷售其第二強大的AI晶片後，股價下跌0.8%。

道瓊工業指數下跌768.11點或1.63%，收報46225.15點。

標普500指數下跌91.39點或1.36%，收在6624.70點。

那斯達克指數下跌327.11點或1.46%，收22152.42點。

費城半導體指數下跌41.70點或0.53%，收7795.13點。

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