蘇媽出馬鞏固供應鏈 三星：HBM4優先供應超微

蘇姿丰與三星達成戰略合作關係，確保取得HBM4。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《BusinessKorea》報導，三星電子與超微18日達成戰略合作關係，將優先提供超微其第6代高頻寬記憶體（HBM4）。

輝達在GTC大會公布最新款AI晶片之際，對手超微訪問南韓，強化與三星的合作關係。

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三星電子共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉（Jun Young-Hyun）18日在三星平澤園區與超微執行長蘇姿丰簽署「下一代AI記憶體解決方案戰略合作」備忘錄（MOU），據此，三星被指定為HBM4的優先供應商，該記憶體將完全整合進超微下一代AI加速器「Instinct MI455X」繪圖處理器（GPU）。

全永鉉指出，「三星與超微有著推進AI運算的共同目標；我們具有獨特的一站式解決方案能力，來支持超微的AI路線圖，解決方案涵蓋HBM4、下一代記憶體架構與尖端的晶圓代工與封裝技術」。

蘇姿丰強調，「業界的密切合作對建立下一代AI基礎建設至關重要，將三星的先進記憶體技術與超微的GPU、中央處理器（CPU）及平台能力結合起來，意義非凡」。

這是蘇姿丰擔任超微執行長以來，首度訪問南韓。她18日上午訪問Naver總部，討論雙方在AI資料中心的合作事宜。

她的韓國之行被解讀為旨在鞏固供應鏈，以鎖定輝達展開競爭。作為AI加速器市場的第2大廠，超微計畫將HBM4應用於其下一代產品。分析師認為，超微正加劇與三星合作，因為記憶體的供需直接影響競爭力。

三星上月向輝達交付量產的HBM4，為業界里程碑。三星透過確保另一個主要客戶，在下一代HBM市場取得領先地位。

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