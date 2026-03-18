這國蝦類出口崩減60％ 關稅大刀不留情

由於美國新的貿易措施，以及疲軟的需求給越南蝦業帶來壓力，上個月越南對美國的蝦出口量年減近60%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國新的貿易措施，以及疲軟的需求給越南蝦業帶來壓力，上個月越南對美國的蝦出口量年減近60%，越南蝦出口商正面臨越來越大的壓力。

據越南海鮮出口商和生產商協會 （VASEP） 稱，美國的關稅措施增加了蝦類出口商的成本和風險，同時也使美國企業對從越南進口蝦類更加謹慎。

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美國商務部 （DOC） 公佈對從越南進口的冷凍暖水蝦徵收反傾銷稅令的第19次行政複審的最終結果。審查結束後，兩家強制受訪企業，即朔莊海鮮股份公司（Stapimex）和通順公司（包括其金蘭分公司），被處以25.76%的傾銷幅度。扣除0.3%的出口補貼抵扣後，現金存款利率已調整至25.46%。對於符合單獨稅率條件但不受強制審查的公司，商務部在扣除 .30%的出口補貼抵免後，適用4.58%的傾銷幅度和4.28%的現金保證金率。

VASEP表示，這些結果增加了越南企業的成本和風險，並使美國進口商在短期內更加謹慎，導致上個月出口額大幅下降。

儘管美國仍然是一個關鍵市場，但其今年的成長動能已顯著減弱。目前市場同時受到消費需求放緩、進口商謹慎情緒以及貿易政策不確定性的影響。

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