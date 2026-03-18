6旬夫妻原靠4萬元年金節儉度日 帳戶卻「突爆增2375萬」命運一夕改變

日本一對6旬老夫妻，因1次意外繼承鉅款，晚年人生全翻轉。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休資金問題是許多老年家庭普遍擔憂的事。然而，一對退休夫妻，每月僅靠20萬日圓（約新台幣4萬元）年金過日子，本以為晚年生活只能節儉度日，卻因1次意外繼承，瞬間入帳約1.2億日圓（約新台幣2375萬元）。面對人生中前所未見的巨額資金，夫妻既震驚又緊張，但他們沒有揮霍，而是用於房屋修繕與未來醫療準備，也開始思考如何妥善管理與傳承這筆財產。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在關東的和夫（化名，67歲）與惠美子（化名，64歲）夫妻每月年金收入約20萬日圓（約新台幣4萬元），退休後過著節儉生活。雖然房貸已還清，但存款僅約1000萬日圓（約新台幣198萬元）。旅行每年僅限近郊一次，外食也僅在特別日子，他們說「每月生活還算勉強能夠維持，但若房屋維修或生病同時發生，肯定會很辛苦。」

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然而，某天惠美子的伯母過世。遺留的財產包括存款及東京的房子出售所得，根據遺囑全部指定給惠美子繼承。經過遺囑執行、名義變更及房屋出售手續後，最終入帳的金額約1億2000萬日圓（約新台幣2375萬元）。夫妻倆突然得知存摺上的金額增加時，當場不敢相信自己的眼睛。

她的伯母在東京都擁有帶土地的房子，丈夫已先離去，且沒有子女。惠美子過去一直協助照顧伯母，陪同就醫，晚年往來更頻繁。惠美子說「我們從未特別談過遺產的事，只是健康時偶爾聊『這房子將來會怎麼樣呢』之類的話。」

對夫妻而言，這是人生中從未見過的數字。平日使用的帳戶餘額通常僅數十萬至數百萬日圓，眼前卻一口氣出現了億單位的數字。和夫說「看了好幾次，還會重新數零。」他們表示，這筆錢並非立即可自由使用，因為需要考慮相應的稅額。

獲得巨額資金後，夫妻首先進行了長年拖延的房屋修繕，並更換老舊設備。同時，他們將部分資金以安全方式分開管理，為未來醫療與介護做準備。惠美子表示「這不是用來奢侈的錢，而是用來保障生活的資金。」

夫妻也發現，大筆繼承款帶來新的焦慮。「過去擔心的是老後資金是否足夠，現在則是如何持有、保護與傳承這筆資產。」最初的幾個月，夫妻幾乎沒有消費。雖然腦中閃過海外旅行或高級車的念頭，但更強烈的是「這是伯母留下的財產，必須妥善處理」的責任感。

和夫與惠美子表示，他們的生活雖然因繼承款有所改善，但最重要的是「不必再焦慮地過日子，能夠更冷靜地思考未來」。專家也建議，家庭應妥善規劃資金用途與風險管理，並諮詢專業人士，避免因資產增加而衍生不必要的焦慮或衝動消費。

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