Costco這款「高檔肉」值得買嗎？專家給答案：並非「同名」的品質都一樣

Costco的確是購買和牛牛排的好去處， Costco有時會以比其他地方更實惠的價格出售美國和牛。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒The Takeout報導，Costco的確是購買和牛牛排的好去處， Costco有時會以比其他地方更實惠的價格出售美國和牛。值得注意的是，並非所有Costco的和牛品質都一樣，有時候消費者也可以在Costco找到了高檔的日本和牛，脂肪含量會比美國和牛來得高一些。

根據Pig Beach BBQ的行政主廚兼聯合創始人Matt Abdoo表示，如果價格在你的預算範圍內，在家烹飪和牛是個不錯的選擇。

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和牛字面意思是「日本牛」。這個詞通常指的是四種不同日本品種的牛肉。大多數美國和牛都是安格斯牛和和牛的雜交品種，這種牛的牛排脂肪含量較低。

不過，日本和牛牛排偶爾也會出現在Costco，包括被認為是頂級和牛中的頂級A5級牛排。

雖然日本政府對和牛牛肉進行監管，但傳統上，美國並沒有針對和牛牛肉的具體規定。不過，這種情況正在改變。2025年，美國農業部推出了新的「正宗和牛」標籤。帶有該標籤的牛肉必須來自純種和牛。

如果你沒看到「正宗和牛」的標籤，那麼你買到的美國和牛很可能是安格斯和和牛的雜交品種。不過，與一般美國牛肉相比，它的脂肪含量更高，油花分佈也更均勻。

雖然在Costco出售的美國和牛也能提供不錯的肉質，但它可能不會像直接從日本進口的和牛那樣，帶來同樣美味的牛排體驗。

不過，這未必是件壞事。因為大多數美國人習慣了瘦肉較多的牛排，所以日本和牛那種濃鬱醇厚的口感可能不太符合美國人的口味。

如果你在Costco找到了高檔的日本和牛，請記住，即使它看起來像一塊牛排、你買到的也可能是Costco的標準份量，但由於和牛脂肪含量很高，所以通常日本和牛份量較小。

Wagyu beef





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