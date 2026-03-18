炸1座島嶼就可解決伊朗？ 外媒曝川普自稱「好玩」的豪賭將是致命

美國上週對哈爾克島上軍事目標的襲擊，川普說「徹底摧毀」了這座五英里長的小​​島的大部分地區，該島位於伊朗海岸線約24公里處。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前威脅要轟炸伊朗戰略要地哈爾克島上的石油設施，這暗示著一場孤注一擲的賭博，英媒inews和美國CNBC都報導，隨著美國地面行動的猜測越來越多，這場賭博可能會使世界陷入進一步的不穩定。

美國上週對哈爾克島上軍事目標的襲擊，他說「徹底摧毀」了這座五英里長的小​​島的大部分地區，該島位於伊朗海岸線約24公里處。然而，川普表示：「我們可能還會再打幾次，『只是為了好玩』，並警告說，該島的石油基礎設施並未被排除在外。」

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他在社交媒體上寫道：我已決定不摧毀島上的石油基礎設施。但是，如果伊朗或任何其他國家採取任何行動干擾船隻自由安全地通過荷姆茲海峽，我將立即重新考慮這一決定。

美國中央司令部稱，已對哈爾格島上的90多個目標進行了打擊，其中包括海軍水雷儲存設施、飛彈儲存掩體和其他軍事目標。伊朗淡化了該島遭受的破壞程度，並誓言要對美國襲擊波斯灣這片雖小但至關重要的土地進行報復。

哈爾克港承擔伊朗每日170萬桶原油出口量的約90%，使其成為伊朗最重要、最脆弱的目標之一。直到上週五，該島一直未受戰爭波及。

倫敦皇家聯合軍種研究所能源安全研究員丹·馬克斯表示，很難看出對哈爾克島的襲擊對美國目前的處境有何幫助。馬克思表示，這反而暗示美國「迫切希望找到一個籌碼」來重新開放荷姆茲海峽，這是一條具有重要戰略意義的水道，全球五分之一的石油和天然氣都要經過這裡。

剝奪伊朗政權的石油收入將嚴重損害其支付伊斯蘭革命衛隊（IRGC）收入的能力，而伊斯蘭革命衛隊正是該政權的支柱，這將進一步損害該國已經遭受重創的經濟。控制該島將使美國在任何結束戰爭的談判中擁有巨大的影響力，並使其在包括核子計畫和恐怖網絡在內的其他要求方面擁有更大的影響力。

馬克思表示，襲擊哈爾格的伊朗石油基礎設施並不一定意味著伊朗政權會立即垮台。如果伊朗無法出口石油，那將是一個重大的長期問題。 「但這在短期內不會成為一個真正的問題」，他說。

此外，摧毀哈爾克油田的石油基礎設施將使全球石油市場減少更多石油供應，進一步推高油價。由於伊朗對波斯灣航運的襲擊不斷升級，油價有進一步飆升的風險，白宮不願施加進一步壓力。

摩根大通全球大宗商品研究團隊警告稱，打擊哈爾克油田將「立即停止伊朗大部分原油出口，很可能引發荷姆茲海峽或地區能源基礎設施的嚴重報復」。

馬克思表示，很多人認為美國能夠控制局勢並緩和局勢，但他認為這方面存在疑問，特別是如果他們襲擊伊朗的石油和天然氣基礎設施的話。關閉荷姆茲海峽是一件影響極其巨大的事情，它是不可替代的。在任何時間段內，都無法在全球市場上找到替代的石油。

馬克思表示，如果隨後開始在該地區對能源基礎設施進行針鋒相對的攻擊，那麼只會延長衝突時間。這樣一來，情況會變得更加困難，因為還得修復所有這些設施。

美國有可能佔領該島嗎？然而，如果美國能夠控制哈爾克港的設施並重建海峽的安全，理論上，它可以切斷政權的收入來源，同時恢復全球市場的石油供應和穩定。

目前外界越來越猜測白宮正在考慮發動奪取該島的行動。 Axios的一篇報導暗示，美國官員曾考慮過「佔領哈爾克島」。在此背景下，這些空襲可能代表美國試圖削弱伊朗在島上的防禦力量。

根據《華爾街日報》報導，美國戰爭部長皮特·赫格塞斯並未排除向伊朗部署地面部隊的可能性，並已批准中央司令部提出的向伊朗派遣部分兩棲戒備群和一支附屬海軍陸戰隊遠徵部隊的請求。

然而，任何奪取該島的行動都需要大規模、持續的行動。馬克思說，這需要派遣地面部隊，而這存在風險，因為「他們很容易受到無人機襲擊和近海恐怖主義的威脅」。

馬克思補充說，目前還不清楚地面行動是否會奏效，也很難說，因為「很難說美國想要什麼」。「歸根結底，根本問題在於石油，而這種狀況是不可持續的」，馬克思說道，並指出川普擔心油價上漲會導致共和黨在即將到來的中期選舉中失去席位。

馬克思說：「實際上，川普把整個全球經濟都押在了政權更迭、或美國軍隊以前所未有的程度徹底削弱伊朗軍事能力上。」

「自1979年以來，幾乎沒有國家真正攻擊過伊朗是有原因的，那就是保持荷姆茲海峽暢通非常困難」，馬克思說： 所以，「最終取決於川普的賭注是否正確。」

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