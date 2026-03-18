補足國內大型儲能檢測缺口 國家儲能檢測中心提供燃燒試驗

經濟部標準局與能源署今日召開記者會，說明經濟部在推動產業儲能補助的同時結合驗證機制。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署推動產業用戶設置表後儲能設施，補助廠商每MWh500萬元，為確保儲能運轉安全，並發揮「在地檢驗、國際承認」成效，標準局建置「國家儲能系統檢測中心（NEST）」實驗室，是全台唯一提供燃燒試驗的場域。

經濟部標準局與能源署今日召開記者會，說明經濟部在推動產業儲能補助的同時結合驗證機制，以提升安全品質。

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標準局長陳怡鈴指出，國內目前已有7家民間試驗室，測試能力皆在100度電以下，且沒有儲能櫃燃燒測試，考量儲能櫃未來主流容量落在100度至300度電，為補足國內大型儲能檢測缺口，因此建立「國家儲能系統檢測中心（NEST）」，中心位於苗栗銅鑼，是國內唯一的燃燒試驗測試場域，能提供360度電以下產品安全與燃燒試驗測試服務。

陳怡鈴再指出，儲能檢測中心也與國際合作，與美國UL與德國DNV簽署合作MoU，因此檢測報告能獲得國際認可，達到「在地檢測、國際承認」的效益，除節省廠商送至國外的運輸與時間成本，檢測費用相較於國外節省了50%以上。

能源署代理署長吳志偉表示，從0403大地震來看，儲能的表現有目共睹，儲能系統具備秒級啟動、快速反應的功能，可作為緊急備援，也能「削峰填谷」，在離峰充電、尖峰放電，降低電力系統尖峰負載。

吳志偉指出，早期政策是推動電網型儲能與發電端儲能，2025年前儲能設置目標1.5GW，目前累積設置量已達2GW，已經達標，現在是推動表後儲能。

能源署指出，表後儲能補助的標準需是非紅供應鏈，設備需採用國產鋰系電池芯，且對外通訊模組需採用非中製產品；計劃預計要在2029年達到1000MWh，計劃期程自今年起為期4年，預算50億元，今年度已編列15億元，已經開始收件。

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