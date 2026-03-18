富采漲多公布2月損益 EPS年增132％

富采傍晚公布2月自結損益，每股盈餘0.08元、年增132%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）受惠於矽光子於AI伺服器、資料中心領域的應用受到市場關注，加上輝達（NVIDIA）近期部分投資與光通訊相關，激勵買盤進場推升股價，富采今日收在47.2元，本月以來股價已上漲23.38%，被列為注意股，富采傍晚公布2月自結損益，每股盈餘0.08元、年增132%。

富采指出，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，公司2月營收14.65億元、年減17%，稅前淨利7400萬元、年增138%，歸屬母公司業主淨利6000萬元、年增131%，每股盈餘0.08元、年增132%。

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富采連帶提到去年第四季營收50.28億元、年減9%，稅前淨損6.96億元、年減5%，歸屬母公司業主淨損7.82億元、年減26%，每股淨損1.07元、年減26%；2025全年營收221.82億元、年減9.4%，歸屬母公司虧損26.52億元，劣於前一年的虧損13.9億元，全年每股淨損3.69元，2024年每股虧損為1.87元。

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