兼具收益與成長 摩根投信推台股主動式ETF新物種

摩根投信宣布推出主動式台股ETF「摩根台灣鑫收益（00401A）」。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股已成全民投資標配，但面對「要賺價差」還是「領配息」的兩難，投資人往往陷入選擇障礙。看準市場痛點，摩根投信宣布推出主動式台股ETF「摩根台灣鑫收益（00401A）」，為全台首檔透過紀律性執行「掩護性買權（Covered call）」策略，將選擇權權利金納入分配收益的台股ETF，預計3月23至27日展開募集。

摩根投信董事長唐德瑜指出，台灣ETF市場發展多年，產品正從「被動」走向「主動」。00401A的誕生，是將摩根集團在全球主動式ETF與掩護性買權策略的專長導入台灣，不僅增加市場多元性，也為追求收益與成長兼具的投資人提供新選擇。

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根據投信投顧公會數據，受益人數前五大的台股ETF中，高股息類型就佔了近6成。00401A經理人沈馨觀察發現，儘管高股息受歡迎，但過去10年台股加權指數的表現其實領先高股息指數，顯示多數投資人為了領息，可能錯失了台股成長的紅利。

沈馨進一步解釋，00401A的特色，在於每月紀律性執行掩護性買權策略。簡單來說，就是透過賣出買權收取權利金，將市場的不確定性轉化為實質收益，這讓基金在選股時能更專注於獲利成長動能。

在資產配置上，00401A預計將65%佈局在科技產業，並透過摩根全球研究團隊核實AI供應鏈的訂單與獲利預期；其餘35%則配置於品質的金融、通訊、工業及原物料等產業，追求更多元化的收益來源。

不過摩根也提醒投資人，掩護性買權策略雖能增加現金流並降低波動，但在台股大漲時，可能會犧牲部分上漲空間，進而影響基金淨值表現。

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