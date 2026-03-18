彰銀股利看升、現金為主，海外布局鎖定三大核心市場。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）今日舉行線上法人說明會，彰銀去年獲利再創新高，每股稅後盈餘1.51元，對於投資人關切的股利發放規劃，彰銀副總鄧秀娟表示，在審慎考量資本適足率與未來發展前提下，為回饋股東及回應投資人期待，今年股利發放水準將優於去年，並以現金股利為主。

展望2026年，彰銀表示，將以「展翅高飛、再創新局」為主軸，持續推動企業金融與個人金融雙軌並進，並聚焦「優結構、擴利差、深協作、穩體質」四大方向，優化資產負債結構並提升利差管理能力，強化財富管理與金融市場業務動能，以提升整體獲利與經營韌性。

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彰銀指出，雖然中東地緣政治衝突持續升溫，特別是伊朗相關事件帶動國際油價波動，全球金融市場風險偏好出現震盪，不過，目前影響仍主要反映在市場價格與情緒層面，對實體經濟與金融體系的實質衝擊仍有待進一步觀察。

全球央行貨幣政策是否會因此出現轉向？彰銀認為，主要還是取決於戰事持續時間以及對能源供應的衝擊程度。若衝突能在短期內緩和，對全球經濟的影響將相對有限，市場預期下半年仍有機會重啟降息，我國央行也可能維持現行利率水準。

然而，若戰事演變為長期衝突，導致石油與天然氣供應受阻，則可能引發停滯性通膨風險，使主要央行降息時程延後，我國央行可能會升息因應。彰銀將持續關注情勢發展，並依市場變化適時調整經營策略與風險控管措施。

在海外市場佈局上，彰銀去年海外分行以及OBU獲利創下近五年新高，整體境外獲利占比已提升至約24%，主要貢獻來自美國、香港及英國。展望2026年，海外發展策略將聚焦於美國、香港與新加坡三大核心市場。

其中，在美國市場方面，隨著全球供應鏈重組以及台商赴美投資持續升溫，美元資金需求與跨境融資需求穩定成長，彰銀將結合聯貸融資與外匯業務，承接企業全球布局所帶來的金融需求。

香港則持續作為區域金融與資金中介中心，在跨境結算與資本市場連結上仍具優勢，有助於強化區域資金調度與商品布局。

新加坡則為東南亞金融樞紐，具備穩定的經濟成長動能與成熟法規環境，可作為拓展東南亞台商與區域企業客群的重要據點，並有助於分散市場風險。

在新據點拓展上，馬來西亞納閩分行已獲核准設立，並規劃於吉隆坡設立行銷服務據點，同時持續評估澳洲等潛在市場；北美方面，多倫多分行設立後將聚焦服務台商與其供應鏈，並逐步拓展當地企業客群，強化跨境融資與資金調度能力。

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