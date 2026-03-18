六角打造美歐亞國際餐飲平台 擴張全球布局

六角董事長王耀輝（中）表示，今年海外總家數將以雙位數成長為目標，台灣直營店則有望達200家目標，推升集團營運和獲利穩健向上。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「Chatime日出茶太」崛起的六角國際（2732）透過併購，轉型為多品牌、跨市場的國際餐飲平台，六角董事長王耀輝表示，今年海外總家數將以雙位數成長為目標，台灣直營店則有望達200家目標，推升集團營運和獲利穩健向上。

六角表示，2025年下半年全球手搖茶飲市場逐步回溫，六角旗下「Chatime日出茶太」全球同店銷售額表現回升，門市客流量穩定成長，帶動銷貨及權利金收入同步提升。

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其中印尼作為「Chatime日出茶太」全球最大市場，目前已開了400多家門市，當地代理商已與六角完成新一輪長期合作契約，15年規劃再新增300家門市，亞洲市場規模的持續擴大，不僅提供穩定的營運基礎，亦支撐集團向歐美市場推進。

去年併購德國「BoBoQ」，不僅為品牌擴張，更為建構歐洲市場的重要布局，集團透過整合原物料供應、建立營運標準與代理體系，強化當地市場的掌握度，並逐步向外擴展。

目前已陸續與義大利、捷克及保加利亞等市場建立總代理合作關係，後續亦規劃拓展至埃及、斯里蘭卡等新興市場，推動品牌由單點輸出轉向更廣泛的區域化經營，預期歐洲整體展店規模可突破百家以上。

在美國市場布局上，六角採取雙引擎驅動模式，以「Chatime日出茶太」建立穩定的市場滲透率，並導入「春上布丁蛋糕」切入烘焙品類，推動產品組合多元化。

今年並規劃於美國休士頓設立直營門市，建立北美市場的品牌營運模型，今年美國預計新增10家門市，為集團增添海外營運動能。

台灣作為六角的品牌孵化與升級的核心基地，透過併購台灣40年老字號的「翰林茶館」，拓展六角產品線，今年翰林茶館在台灣預期新增10家門市，展現集團品牌重塑與營運整合能力，並正評估拓展至國際市場。

王耀輝表示，六角近年持續深化全球餐飲布局，透過併購擴大品牌版圖，除了推動營收規模成長，更是透過品牌、通路與供應鏈等資源的整合，逐步建構全球餐飲平台。

隨著各區域據點與品牌效益持續發酵，營運規模與國際市占率提升，將能進一步提升集團長期競爭力。

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