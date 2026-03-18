台股交易「千股改1股」？彭金隆鬆口︰可以研議

針對有立委建議台股交易「千股改1股」？金管會主委彭金隆表示可以研議（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕現行台股交易單位是否能從現行「1千股」改為「1股」，今天在立院財委會引起討論；金管會主委彭金隆直言，台灣要接軌國際市場，可以討論研議，不過，因為涉及投資人交易習慣、整體系統重建等，未來政策能否落地，仍需審慎盤點；金管會將請證期局與證交所、櫃買中心蒐集國際制度與市場意見。

台股交易有望從「單張」改成「一股」？民進黨立委吳秉叡今天在立法院財委會表示，外界關注資本市場交易公平問題，他認為，「釜底抽薪」最根本做法，應該檢討台股現股「千股一張」交易制度，並建議參考美股以1股為單位。

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對此，金管會主委彭金隆答詢說，台灣日均交易量已達兆元，已非淺碟，也有愈來愈多國際投資人來投資台股，因此，接軌國際很重要，但過去台灣投資人一直是用整股在投資，交易制度要考量投資人習慣轉換、風險、效益，所以，一個月內會針對零股交易制度，包括是否改「1股」、零股交易時間會有評估報告。

彭金隆指出，除了要變更券商的系統外，如果以整張「1千股」為單位改為成「1股」為單位後，投資人交易習慣要改變，牽涉非常多的人，所以，整體要做仔細評估，但對於台灣邁進國際資本市場，會思考如何促進接軌國際標準。

證期局局長高晶萍指出，第一，這是交易習慣的改變，第二是整個交易系統要改，因為以往的設計是千股，若改為「1股」，流量、管理、監視的資料設定也都要改，包括系統的調整、前後臺的問題，都是整體要考慮的，還要考量這樣的調整是對市場、投資人最有利嗎？目前證交所正在評估，並持續都有在收集各國資料。

證交所董事長林修銘表示，交易方式改革會牽涉到，券商系統須配合更改，而且必須求留意是否會因習慣不同，導致出現下錯單；他強調，這項改變究竟對整個台灣邁向國際，有多大幫助，對普惠金融等多方效益有多大的幫助，這些都必須納入評估。

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