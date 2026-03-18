科技ETF新兵報到!元大納斯達克精選ETF預計4月8日募集。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕輝達執行長黃仁勳於年度GTC大會表示，看好AI技術能於2027年帶來1兆美元商機，再度確立科技巨頭於AI的領航實力，針對指數投資再進化，元大投信攜手Nasdaq指數公司，推出元大納斯達克精選（009820）ETF於今（18）日經央行核准，預計4月8日展開募集。

元大投信指出，AI已成為經濟成長主力，而Nasdaq更是交易重鎮，包括輝達、蘋果、博通等皆掛牌於Nasdaq，推升納斯達克交易所總市值超越G7各國年度GDP，顯其為科技霸權的首選場地。

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元大納斯達克精選（009820）ETF追蹤納斯達克100增強成長指數，基於納斯達克100指數，再加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，進而選出30檔成分股，較原本100檔成分股的納斯達克100指數，更有機會放大強勢股的領漲表現；根據彭博數據顯示，觀察2023至2025年AI科技大爆發下，納斯達克100增強指數報酬率273%，表現優於納斯達克100指數的136%。

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