三星：記憶體銷售擬採3至5年長約 穩定供應

全球面臨記憶體短缺局面。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，三星電子考慮將記憶體產品改採數年合約，因為認為較當前還長的合約或許有助於穩定記憶體的供應，進而緩和相關短缺的疑慮。

三星共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉（Jun Young-Hyun）18日在年度股東大會上表示，公司正考慮將當前季度或年度合約延長為3到5年的長約。他說，此舉是為了因應人工智慧（AI）記憶體需求預料今年持續激增的局面。

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三星股價18日飆漲7.53%，為連續第3個交易日上漲，帶動集團其他公司股價。三星物產與三星人壽股價分別上漲7%與8.29%。

三星、SK海力士與美光科技主導全球記憶體供應，這3家公司近年已將生產轉向專用於輝達AI加速器的記憶體，導致傳統記憶體的供應出現短缺狀況。

該短缺正開始衝擊企業利潤與營運計畫，並推升從筆記型電腦、智慧手機到汽車與資料中心等各類產品價格，許多人預期，記憶體供應短缺問題將持續惡化。

SK集團總裁崔泰源16日指出，SK海力士準備推出新措施，以穩定記憶體價格，但他並未詳述相關計畫。他表示，由於半導體生產的限制因素，預期全球供應短缺將持續4年至5年。

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