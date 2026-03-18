華夏備料至5月無虞、報價採分階段動態調整。（截取自證交所網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事造成全球石化市場大亂，華夏 （1305） 今日舉行法說，針對美伊戰爭造成荷莫茲海峽被迫關閉，原料是否有中斷危機，華夏發言人吳建興表示，今年首季原料備料已於去年第四季完成規劃，至於第二季料源也在美伊開戰前陸續訂妥，看乙烯、EDC（二甲基氨基丙基）等主要原料供應至4、5月無虞，報價則採分階段動態調整。

針對近期地緣政治影響，包括東北亞和東南亞已有13家PVC（聚氯乙烯）廠發布不可抗力，不過，華夏並未發出不可抗力宣告。吳建興指出，雖然市場供應趨緊、同業部分出現壓力，但整體情勢仍屬膠著且衝擊趨緩，華夏目前營運維持穩健，至於在價格策略方面，因應原料成本波動與市場價格上揚，採取分階段動態調整機制，以兼顧市場競爭力與營運穩定。

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針對PVC市場後市，吳建興也說，中東緊張局勢促動原油、輕油、乙烯供應中斷，亞洲PVC廠商降載、檢修或宣告不可抗力，整體供應量緊縮，看好報價將持續上揚；總經理胡吉宏則補充，過去中國能取得低價油品，成本低、報價也具有優勢，如今戰事展開後，低價油品已難以取得，再加上過去一年來受美國關稅政策影響，整體需求有所下滑，隨著美國最高法院判定相關關稅違法，並將關稅暫時下調至15%，低於過去約20%水準，也有助於刺激市場需求回升。

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