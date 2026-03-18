美伊戰事干擾 大陸工程︰鋼筋混凝土已漲6.5％ 戰事拉長還會漲

欣陸投控今召開記者會，說明去年營運表現及今年營運展望。圖維欣陸經營團隊，右二為欣陸執行長張方欣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）今日召開記者會，執行長張方欣表示，集團三大事業體成長動能穩健，截至2025年底，營建工程、不動產開發，以及環境工程及水資源處理等三大事業體之營收存量分別達1,147億元、258億元及874億元。其中，環境工程事業（欣達環工）營收存量續創新高，主要來自新竹科學工業園區民間企業水處理專案之挹注。張方欣進一步指出，台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求，以及循環經濟的趨勢，均有利於集團所屬市場的長期發展。

外界關切美伊戰事對欣陸的影響，張方欣表示，主要是營造事業及環工事業會有影響，多跟原物料價格上漲有關；大陸工程執行長Simon Buttery表示，目前因為能源價格上漲，已讓鋼筋混凝土價格上漲6.5%，一旦戰事持續拉長，價格可能會再往上漲，不過大陸工程跟業主都簽有保護條款，只要非自身原因影響，都會有所保障。

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大陸工程成立至今年滿80週年，統計至2025年底，營收存量達1147億元，約為2025年營收的4.9倍。Simon Buttery表示，除持續推動土木及建築工程進度外，大陸工程持續投入科技技術的應用，採用DfMA（Design for Manufacture and Assembly）方法，發展場外預製（Off-site Prefabrication），應用範圍已由單純的結構構件擴展至高度整合的機電模組，以提升施工品質並降低人力的依賴。

至於旗下欣達環工2025年營收存量達874億元，去年增加226億元，主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有9個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定的營收與獲利。

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