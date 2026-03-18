中資魔手掐死泰農生計 外媒曝血淚斑斑 控制8成椰子批發

業內人士表示，目前泰國超過80%的椰子批發貿易由中國資本控制，這種情況進一步縮小了小農戶的議價空間。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國椰子價格已跌至每顆2泰銖（台幣1.97元），嚴重影響主要產區種植者的收益。業內人士表示，目前超過80%的椰子批發貿易由中國資本控制，這種情況進一步縮小了小農戶的議價空間。

據農民反映，新冠肺炎疫情前椰子價格約為每顆20泰銖（台幣19.7元），疫情後跌至每顆10泰銖（台幣9.8元），最近更是跌至每顆2泰銖，而品質較差的椰子售價僅為每顆1泰銖（台幣0.98元）。據當地生產商稱，少數幾家擁有中國資本的公司控制大部分供應鏈，強行壓低價格，扭曲了市場。

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Asianews報導，據果農代表稱，價格下跌與供應鏈格局有關，少數幾家中資公司控制採購和出口。宋卡府的果農表示，目前的價格低於生產成本，有些果農甚至放棄採摘水果或考慮砍伐果樹。農民設想，如果泰國政府不採取緊急行動，他們可能不得不關門。

近年來，從收割到出口的整個貿易鏈逐漸被以泰國公民名義註冊但與中國投資者有關聯的公司所掌控，有時甚至存在欺詐行為。

業內人士指出，與中國投資者有關的公司在部分供應鏈中佔據主導地位，包括採購和對中國出口。據估計，六、七家公司控制著該行業的大部分份額，它們以每顆2至5泰銖的價格收購椰子，然後以每顆35至50泰銖的價格出口。

這種情況正在影響主要出口到中國的香水椰子市場。當地中間商的角色已經下降，據報導，超過80%的批發貿易由外部資本控制。

生產者向泰國參議員投訴表示，這場危機不僅僅是由於供應過剩，而是由於市場機制扭曲：少數與中國投資者有關聯的大公司主導了供應鏈，控制著對中國的採購和出口，並有權決定自己的價格，而泰國農民卻無法將他們的農作物賣給其他買家。

近年來，隨著椰子水需求的成長，種植者紛紛轉向椰子種植，泰國椰子產量增加。目前，泰國每天生產約200萬個椰子。預計到2025年，椰子供應量將成長超過55%，出口量將成長約9.7%，出口總值將達到65億泰銖（約2億美元）。

泰國每年生產約5.5億個椰子用於出口，其中80%以上產自中部地區。2025年，供應量成長超過55%，而出口量成長約9.7%。這使得銷售總值降至65億泰銖。

水果產業佔泰國農產品出口總額的四分之一以上，並為數千萬工人提供就業機會，其中許多人屬於非正規就業。儘管氣候變遷帶來的挑戰日益嚴峻，例如嚴重的洪水和乾旱，椰子市場的價值仍高達60億美元。

政府目前措施包括，以每個5泰銖的價格收購椰子，並對收購中心進行調查。 2月份椰子的平均價格為每個3.20泰銖，而12月份則為每個5.75泰銖。根據行業分析，減少過剩產量和支持下游加工可以促進價格回升，目標是到2026年第三季每個椰子的價格達到7.5泰銖。

椰子產業也受到包括因荷姆茲海峽中斷而導致的化肥供應短缺。市場狀況也受到供應水準和出口需求的影響。

3月10日泰國警方已大動作查緝中資藉由泰國人頭控制香水椰子的案子，這起案件算是泰國政府有動起來解決中資非法行為的代表。執法部門突襲椰子貿易中心拉差汶里府的幾家倉庫和加工廠，訊問了十幾人，其中包括幾名中國公民，這是對一個幌子公司網絡進行調查的一部分。

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