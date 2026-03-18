SEMI：多重挑戰下 台灣仍是半導體業的首選

國際半導體產業協會（SEMI）指出，地緣政治及AI快速成長，全球化佈局、加速擴產巳成為台灣半導體供應鏈的趨勢，調查顯示，台灣仍為業者的首選之地。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）指出，地緣政治及AI快速成長，全球化佈局、加速擴產巳成為台灣半導體供應鏈的趨勢，調查顯示，台灣仍為業者的首選之地，有近半數、49%受訪廠商在業務拓展首選根留台灣 ，生產製造基地擴展有過半、55.4%受訪廠商以台灣為首選，同時會跟隨客戶需求在美國、日本等國家進行佈局。

SEMI在全球擁有約4000名會員，其中台灣會員接近700 名，此次調查為首次舉辦，以台灣會員為主要對象，其結果被視為全球半導體產業的重要縮影。

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SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，地緣政治對不同市場的影響評估各有不同，以美國為主要業務市場的供應鏈中，有42.9%認為地緣政治帶來正面影響。然而，以中國為主要業務市場的會員中，有超過5成認為地緣政治對其業務發展造成負面影響。整體而言，38.9 ％認為是負面影響，略高於36.3 ％正面影響，凸顯地緣政治對企業營收可能造成重大衝擊。

在業務銷售區域佈局上，曹世綸表示，儘管全球化佈局為趨勢，仍有近半數、49%受訪廠商首選「根留台灣」。全球佈局中，美國、中國的在地化生產以及日本是國際化的首要區域。

不同角色的供應商在佈局互有差異，曹世綸表示，例如材料、設備商規模即使小，但客戶遍布全球，更願意跟隨客戶到海外設點（佔66.8%）；製造商例如晶圓代工廠因資本投入巨大，對海外擴張更為謹慎。

在企業因應策略與供應鏈管理 ，曹世綸表示，業者認為強化核心技術為首要策略，面對衝擊，51.6%的會員認為首要之務是強化自身技術，建立不可或缺的獨佔性地位。其次是透過在不同地區佈局製造與業務，以及實現採購來源多元化來分散風險。

曹世綸表示，在AI晶片的強勁需求與價格上漲的雙重驅動下，全球半導體市場1兆元產值預計將提前約4年達成，2026年達到1兆美元的里程碑。然而，產業正處於關鍵轉折點，面臨地緣政治、供應鏈重組、人才短缺及低碳轉型等多重挑戰。

根據SEMI首次針對台灣會員高階主管的調查，地緣政治已成為影響供應鏈的核心因素，企業普遍面臨配合政策調整、確保合規與控制成本上升的壓力。

曹世綸表示，人才短缺是當前最大的營運瓶頸，企業普遍透過產學合作、提高薪酬福利來應對，並積極引進國際人才，以促進全球化佈局。

在永續發展方面，綠電供應不足是主要挑戰，企業則以智慧節能和循環經濟作為優先行動方案。為了維持競爭力，整個產業鏈需從強化供應鏈韌性、推動技術創新及建立國際合作平台等多方面著手，以共同應對複雜多變的全球局勢。

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