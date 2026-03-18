聯發科攜手微軟研究院成功開發主動式光纜技術 大幅提升資料中心效率

聯發科攜手微軟研究院開發主動式光纜技術。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由聯發科（2454）、微軟研究院與其他供應商所組成的聯合研發團隊，宣布成功研發出採用微型化MicroLED光源的次世代主動式光纜（Active Optical Cable, AOC），這款革命性的主動式MicroLED光纜（Active MicroLED Cable）設計不但擁有銅纜等級高可靠度，還能大幅提升傳輸距離。

現今資料中心網路往往需在傳輸距離、功耗與可靠度之間進行取捨。銅纜雖然節能，但傳輸距離受限於2公尺以內；傳統的雷射光學傳輸距離雖然較遠，但卻面臨高耗能問題，且其故障率甚至高達銅纜傳輸的100倍。此次發表的全新主動式MicroLED光纜設計，結合聯發科技的工程創新與微軟研究院的MOSAIC技術，以數百條平行運作、「寬頻低速」的MicroLED通道取代傳統「窄頻高速」的雷射通道架構，有效解決既有的技術限制與難題。

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聯發科副總經理Vince Hu表示，此次合作結合聯發科技與微軟研究院深厚的技術能力與產業領導地位，並匯集雙方對資料中心設計的洞察，成功解決關鍵的產業限制與瓶頸。藉由將MicroLED技術微型化，並整合至與現有資料中心設備相容的收發器中，能讓產業無縫採用此項新技術。

微軟全球資深副總裁、微軟研究院技術院士Doug Burger表示，結合微軟研究院的突破性技術、聯發科與其他夥伴的傑出工程能力，為大幅提升AI資料中心效率開啟了重大躍進的契機。此次合作將有助於我們打造更高效率、更高可靠度且更低成本的系統，同時實現更多強大的AI應用情境。

這款主動式MicroLED光纜聯合設計，可以在標準QSFP/OSFP封裝尺寸內提升至800 Gbps甚至更高的傳輸速率。雙方將持續探索微型化與準備量產的合作機會，以共同推動未來十億瓦（Gigawatt）等級大規模AI資料中心的發展。

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