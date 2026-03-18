金管會關注「養龍蝦」風潮 要求金融業強化資安控管

針對「養龍蝦」，金管會主委彭金隆表示，金融業是高度信行業，對新科技應用本就有一定的資安與內控，已有發布相關運用AI指引。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕你有「養龍蝦」嗎？近來成為全球社群媒體的熱門話題，這是指AI助理工具「OpenClaw」，但引起外界質疑是否有資安疑慮。今天國民黨立委賴士葆質詢指出，現在連股市分析師都在「養龍蝦」，要求金管會必須建立安全手冊；金管會主委彭金隆答詢強調，內部已注意到此現象，金融業是高度信賴行業，對新科技應用本就有一定的資安與內控；如果會影響經營安全就要將管理規範納入，金管會已有發布相關運用AI指引。

金管會主委彭金隆今天出席立法院財委會進行施政報告及備詢。

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賴士葆詢問彭金隆，你有「養龍蝦嗎？」這是因為OpenClaw的AI代理軟體在中國爆紅，該軟體可透過自然語言指令，直接控制電腦執行各項操作，處理電腦任務；對此，賴士葆提醒，現在很多股市分析師或券商也在用，但風險也很高，比如萬一出錯怎麼辦？這會不會有風險？他舉例若下指令給龍蝦「買1張台積電」，結果買了10張怎麼辦？

彭金隆表示，目前金管會內部會議有關切到此現象，已有相關單位在進行研究，金管會對新事務也會隨時檢討，本來就有資安及內部控管；彭金隆說，金融業是高度信賴行業，我們自己也應該有這樣的內控，若影響經營安全當然就會列入，也請相關單位開始針對「養龍蝦」使用及未來因應。賴士葆認為，金管會應該要求使用的金融業要出「養龍蝦安全手冊」。

此外，國民黨立委李彥秀也質詢，近期法國巴黎產險撤離台灣，是否代表台灣投資環境有惡化之虞，為何外商產險離開呢？彭金隆表示，他歷經過保險市場大開放、大轉型的過程，對一個保險市場而言，國際化本來就困難，因為過去研究發現，各市場消費者傾向跟本國保險公司購買保單，外國保險公司到另一個國家拓展、經營本來一個很大的挑戰。

彭金隆強調，必須說這是個案，每家外商進入台灣市場都是審慎思考，不能就單一情況或事件，就解釋為台灣經營狀況惡化，實際並不是這樣子的，尤其，國際公司國際布局有其策略，很多國際公司在亞洲多有調整，並非只有台灣市場。

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