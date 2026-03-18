藍委拋中東戰爭核電應急 陳明真:「一情況例外」但仍需遵守核安

核安會主委陳明真。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德過去曾提出停機核能機組可緊急使用，在野黨立委關切中東戰爭是否屬於緊急狀況，核安會主委陳明真表示，核電要緊急啟用，只有一種情況例外，憲法允許總統頒布緊急命令。他也強調，啟用前提還是要合乎核能安全。

立法院教育文化委員會今天邀核安會、經濟部、台電進行「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」專題報告。賴士葆質詢表示，賴總統2023年曾被學生詢問台海遭封鎖，可以核電應急。他指出，中東戰爭持續到9月就是緊急狀況，核電能否緊急啟用機組。

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陳明真說明，只有一種情況例外，當遇到緊急狀況，憲法是允許（總統頒布緊急命令）。賴士葆詢問，中東戰爭是否屬於緊急狀況?陳明真沒正面回應，僅說要問上級。

國民黨立委羅廷偉也追問，總統若發布緊急命令，核安會是否有SOP可因應，陳明真重申「一定要合乎核能安全」。

核安會主管也補充，核電要緊急使用，首先要有法源依據，但核電跟一般電廠不同，台電對核電廠平常要維持設備可用性，也要有維護人力等，最重要也是「核燃料要足夠」，台電都要事先準備好，而核安會平常就有管制程序，會進行監督。他強調，核安會可因應，但台電平常就要準備好。

台電副總許永輝也說明，台電已向燃料棒製造廠商西屋了解，鈾燃料下單製作成燃料丸約需要18個月時間，目前台電核三廠鈾燃料還有三批，一批燃料棒使用週期就是18個月，但核三廠有兩部機組，運轉週期約3年。至於核二廠則是向法馬通採購，鈾燃料還有兩批。

許永輝解釋，核電廠機組進行自主安檢，要檢查經過40年的機組，設備還可以運轉多久，是否要進行設備零件汰換，但燃料棒製作時程很明確就是18個月，選擇適當時機下單即可，「燃料棒不會是機組重啟運轉關鍵」。

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