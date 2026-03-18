深海6公里挖出稀土 日美聯手開發降中國依賴

日本最東端的南鳥島，位於太平洋偏遠海域，周邊海底蘊藏稀土資源。（擷取自Google地圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相高市早苗18日表示，將在本週的美日雙邊峰會中，針對南鳥島周邊深海稀土的聯合開發進行協商，以降低對中國稀土供應的依賴。

《法新社》18日報導指出，日本上個月已成功在太平洋偏遠島嶼南鳥島周邊，從大洋深處6公里的海床中取得含稀土的海底沉積物。高市早苗18日在國會證實，稀土聯合開發將是19日登場的美日領袖峰會核心議題。報導指出，這17種金屬元素是製造電動車、硬碟與飛彈等高科技與軍工產品的必備原料。

請繼續往下閱讀...

高市早苗指出，自去年10月美國總統川普訪日以來，兩國已針對海洋礦物資源的開發展開具體討論。她強調，南鳥島周邊水域的稀土蘊藏正是此計畫的目標之一，雙方將在峰會上確立合作細節。這項深海探勘任務由科學鑽探船「地球號」（Chikyu）於今年1月啟動，旨在確認該海域的戰略礦產潛力。

這項開發計畫的推進，正值北京加大對東京施壓之際。高市早苗去年11月曾表態，若中國武力犯台，日本當局可能採取軍事反應；北京隨後限制對日本部分「軍民兩用」物資出口。此舉引發日本國內對供應鏈風險的憂慮，促使東京當局加速尋求替代方案，防範關鍵稀土供應受阻。

美日歐建立關鍵礦產夥伴

報導指出，長期以來，北京在貿易戰中頻繁將全球稀土市場的主導地位作為地緣政治籌碼。為防範供應鏈風險，美國上個月在華盛頓舉行會議後，已正式與歐盟及日本建立關鍵礦產合作夥伴關係。未來美日兩國在深海探勘的合作進展，被視為降低稀土供應風險的重要一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法