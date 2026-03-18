看護工將納勞保？雇主協會、台聯：家戶雇主不是企業不能再加稅

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會、台聯黨（原台灣團結聯盟）今日赴勞動部陳情，公開表達反對將家庭看護工及其他家事移工強制納入勞保與勞退制度的立場（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對勞團提出訴求，要求全體移工納入勞退新制，並將原本不適用勞保的家庭看護工，也一併納入勞保，由家庭雇主為移工提撥退休金，再由政府補助弱勢家庭類雇主，台聯黨（原台灣團結聯盟）與台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今日也前往勞動部門前表達反對意見，強調全台約20萬家庭雇主，原本就是社會中最需要支持的一群人，家戶雇主不是企業，不能再加稅，更不應透過政府補貼，讓全民負擔移工的保險成本。

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會、台聯黨（原台灣團結聯盟）今日赴勞動部陳情，公開表達反對將家庭看護工及其他家事移工強制納入勞保與勞退制度的立場，並反對以政府補貼方式，將原本屬於特定聘僱關係的成本，轉嫁給全體納稅人共同負擔。

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雇主協會指出，該會是由長期實際聘僱外籍看護、照顧失能長者、重症患者及身心障礙家人的家庭所組成，代表全台約20萬家庭雇主的實際照護經驗與制度需求。這些家庭本身就是社會中最需要支持的一群人，之所以聘僱外籍看護，就是為了維持基本照護所作出的支出安排，並非企業聘工、更非營利。卻在現行制度下，同時承擔照護責任與政策成本，長期處於被忽略的弱勢位置。

台聯黨強調，基於長期關注本國勞工與弱勢家庭處境，對於當前政策逐步將制度負擔轉嫁至家庭雇主的趨勢感到憂慮，因此與雇主協會共同站出來發聲，強調政府在制度設計上應以「國人優先、國家優先、弱勢重症優先」的基本原則，優先照顧本國人民，與已承受重大照顧壓力的家庭。

台聯與台灣雇主協會提出五項訴求，強調反對沒有制度邊界、沒有負擔衡量、最後卻由弱勢家庭與全民財政承擔全部成本的保障模式。呼籲政府應回到制度目的、負擔能力與國家整體財政可持續性，優先檢討本國勞工制度與長照支持系統，而非在政治與街頭壓力下，不斷向家庭雇主加碼。

一、國人優先、台灣優先，優先保障弱勢重症家庭。

二、勞動部應停止誤導性政策宣導，避免形成事實上的準強制納保壓力。

三、勞退制度改革應優先檢討本國勞工制度，而非優先擴張至家庭類移工。

四、政府不應將家庭聘僱納入企業型社會保險架構。

五、反對任何形式之全民補貼移工保險政策方向。

雇主協會與台聯呼籲，勞動部應正視家庭照護現場的真實處境，停止以制度擴張製造新的家庭負擔，並回到公平、合理、可持續的政策原則，避免讓已經承受沉重照護責任的台灣家庭，成為錯置制度下最先倒下的一群人。

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