台灣不只有台積電！外媒細數這麼多「寶藏企業」

台灣企業在全球科技領域中佔有一席之地。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在當今瞬息萬變的全球科技格局中，台灣已成為人工智慧（AI）基礎設施和創新最重要的中心之一，外媒報導分析台灣為何能成為這波半導體中不可或缺的一份子。

雖然全球媒體多聚焦於AI模型與軟體應用，但支撐AI快速發展的實體硬體，包括半導體、伺服器與運算基礎設施，大多流經台灣。專家指出，這不僅帶動台灣經濟強勁成長，也奠定AI成為國家未來戰略核心的基礎。

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談到台灣在AI領域的角色，多數人會想到台積電（2330） 的半導體領導地位。然而，台灣的供應鏈不僅限於晶片，還涵蓋散熱管理系統、電源系統、伺服器整合等領域。

長期承製全球消費性電子的企業如鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、技嘉（2376）、和碩（4938）、仁寶（2324） 等，也正將重心從智慧型手機與消費電子轉向AI伺服器。

文章也指出，如果你擁有智慧型手機、智慧型手錶、平板電腦、電視或其他任何電子設備，它們很可能就是上述這些台灣公司生產的。

台灣企業目前掌握全球90% AI伺服器產能，成為任何希望建構AI基礎設施的國際企業的必經夥伴。

根據文章分析，台灣的半導體與電子產業優勢，自然而然延伸至AI硬體。國內企業密集聚集、供應鏈緊密聯繫，使新產品開發週期縮短，能夠快速完成產品整合。

同時，全球AI領導企業輝達與超微（AMD）的執行長分別為台裔美國人黃仁勳與蘇姿丰，其產品生態系亦高度台灣化，促進產業聚落發展。輝達計畫在台北設立區域總部，而下一代AI伺服器也將由 鴻海、廣達、緯創製造。

此外，台積電的先進製程與封裝技術仍是全球AI運算供應鏈的關鍵，供應給輝達、蘋果（Apple）、AMD等國際大廠，凸顯台灣在全球AI基礎建設中的不可替代地位。

台灣的AI與半導體布局不僅是科技成就，也是經濟成長動能。2025年GDP預估成長7.4%，為15年來最快增速，AI與半導體相關出口與產值是主力貢獻。台灣人均GDP 2025年約3.8萬美元，首度超越南韓與日本，顯示市場已邁向高所得、高科技經濟體。

台灣憑藉半導體製造優勢、AI伺服器製造聚落等策略，成為全球AI基礎建設核心。報導總結，台灣結合經濟成長動能與國際合作潛力，不僅支撐AI革命，更積極塑造全球AI生態的未來格局。

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