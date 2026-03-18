API：美國原油庫存大增660萬桶 需求轉弱訊號浮現

根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至3月13日的1週內，美國原油庫存增加660萬桶，遠高於市場預期的60萬桶。（示意圖，歐新社）



〔財經頻道／綜合報導〕根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至3月13日的1週內，美國原油庫存增加660萬桶，遠高於市場預期的60萬桶，令分析師與投資人頗感意外。

《Investing.com》報導指出，與前一期數據相比，此次庫存變化形成鮮明對比。先前報告顯示原油庫存減少170萬桶，如今卻轉為大幅增加，反映出美國石油市場的供需狀況可能正在發生轉變。一般而言，庫存增幅超出預期，往往意味著需求疲弱，進而對油價帶來下跌壓力。

報導指出，API每週報告是市場參與者的重要指標，提供美國石油市場供需狀況的觀察依據。此次庫存增加，可能被解讀為需求轉弱或產量上升的訊號，並進一步引發市場對其背後原因的關注。

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根據《investing.com》數據，截至台灣時間3月18日早上9點58分左右，紐約西德州中級原油2026年5月交割價下跌1.21美元，或-1.27%，暫報每桶94.32美元；布蘭特原油2026年5月交割價下跌1.03美元，或-0.99%，暫報每桶102.69美元。

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