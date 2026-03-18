焦點股》威剛：獲利大爆發 股價續漲停

威剛獲利大爆發，股價續漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）近期股價漲幅大，昨依規定公告今年1月稅後淨利達新台幣35.17億元，年增3516倍，單月稅後每股盈餘11.09元，單月獲利巳達去年整年23.18元的近一半，激勵今股價續跳空飆達477.5元漲停價，再創新天價，一舉上漲43元，截至9點33分，成交量1294張。記憶體族群紅通通，創見（2451）也飆漲停。

DRAM、NAND Flash缺貨漲價，帶動威剛1月營收達至84.12億元，創歷史新高，年增198.92%，獲利成長更高，單月稅後淨利達35.17億元，年增3516倍，稅後每股盈餘11.09元。法人預估威剛第一季將創獲利新高，有機會賺贏去年整年。

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威剛日前指出，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或NAND Flash都是一貨難求，甚至不足維持今年整年到明年，價格更是只漲不跌。一、二線模組廠生態朝兩極化發展，威剛今年營運將大幅受惠於記憶體報價持續上揚，其中，第一季整體績效表現將優於去年第四季，持續攀向高峰。

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