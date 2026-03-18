不再是夏威夷！台灣成日本家庭海外旅遊新選擇 日媒點出背後現實考量

如今日本家庭對長途國際旅遊已逐漸望而卻步，轉而選擇台灣、韓國等近程國家，甚至還有不少日本人「刻意選擇」國內旅行。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕不少日本家庭正在規劃5月黃金週的旅遊行程，過去夏威夷、關島是日本家庭海外旅遊熱門選項，是一般庶民也能負擔得起的活動，但因日圓貶值及海外物價飆升，日本家庭對長途國際旅遊已逐漸望而卻步，轉而選擇台灣、韓國等近程國家，甚至還有不少日本人「刻意選擇」國內旅行，顯示對日本人來說，海外旅行逐漸變成「奢侈而特別」的存在。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在神奈川縣的一名46歲上班族山本健一（化名）表示：「海外旅行過去是一般民眾也能負擔得起的活動。我父親只是普通上班族，卻帶我們全家去過夏威夷、關島和塞班島。」

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如今山本先生和妻子以及2名子女組成了四口之家，家庭年收入約900萬日圓（約183萬元新台幣），雖高於日本平均，但他認為，現在要出國旅遊，成為「需要伸手才能負擔的夢想」。

山本先生說：「現在基本以國內旅遊為主，若能搭廉航去台灣或韓國就已經很滿足。夏威夷每人光早餐就要5000日圓（約1019元新台幣），根本不在考慮範圍。」報導指出，有鑑於夏威夷機票與物價皆大幅上漲，若以四口之家在黃金週前往夏威夷住4晚的6日旅程來計算，預算往往超過100萬日圓（約20.38萬元新台幣），甚至可能達到150萬至200萬日圓（約30.57萬至40.76萬元新台幣）。

根據統計，日本人海外旅遊自1980年代起快速普及，海外旅行從「少數人的特殊體驗」逐漸變成「多數人享受的休閒活動」，但近年遭遇新冠疫情封鎖、日圓貶值及海外物價上漲等因素，導致出境人數仍未恢復至2019年的2,000萬人次水準。2025年出境人數僅約1,473萬人次，相較同期訪日外國旅客約4,268萬人次，日本人出國意願明顯減弱。

日圓貶值與通膨讓日本民眾對支出更加敏感，而受中東情勢緊張推升原油價格影響，燃油附加費與機票價格勢必上漲，報導形容，海外旅行逐漸成為少數人的專屬，因此有不少日本人「刻意選擇」國內旅行。

報導分析，日本國內旅遊資源豐富，擁有溫泉、四季自然景觀及各地飲食文化等豐富旅遊資源，而個性化住宿、改造古民家旅宿，以及凸顯地域特色的觀光內容日益增加，使國內旅行同樣能提供非日常體驗。此外，在日本國內旅行移動時間短，即使短假期也能享受；治安良好、文化差異小，也減少出遊焦慮。報導認為，因此日本人選擇國內旅遊，某種程度上也理所當然。

報導指出，對日本人來說，海外旅行逐漸變成「奢侈而特別」的存在，而國內旅行滿意度則持續提高。曾經以「海外或國內」來區分旅行選擇的觀念，或許也正悄悄開始轉變。

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