伊朗戰爭衝擊供應鋁價狂飆 中國庫存堆積如山

農曆春節過後，中國工業需求仍低迷不振，鋁庫存堆積如山。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕鋁是受到伊朗戰爭影響最大的金屬之一，近日價格飆升至4年來高點，然而，在中國卻完全吸引不到買家。儘管工廠將進入春節後的繁忙時期，但需求令人失望，庫存堆積如山，創下2020年以來最高水位。

《彭博》報導，市場研究公司我的鋼鐵網（Mysteel）分析師表示，中國加工商已經放緩採購步伐，僅滿足日常所需，隨著價格飆升，需求只會進一步惡化。

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中國原鋁庫存已經飆升至130萬噸以上，創下2020年以來最高，為了清除過剩的庫存，增加出口勢在必行。這種廣泛工業材料表現不佳，這可能是中國整體經濟的一個警訊。中國經濟在今年前2個月有所反彈，但現在正面臨能源成本上漲，以及中東衝突帶來其他干擾的影響。

滙豐銀行（HSBC）中國材料分析師劉浩邦在報告中表示，儘管自農曆新年以來，鋁材加工企業的產能利用率有所提升，但由於價格居高不下，整體需求仍落後於去年。

原鋁需求放緩的影響正波及中國本土供應鏈，根據我的鋼鐵網數據顯示，半成品庫存約60萬噸，約為去年同期水準的75％。

本（3）月，美國和以色列對伊朗發動空襲，導致該地區出現停工和航運中斷，鋁價因此飆升，該地區約佔全球供應量的9％。但戰前持續上漲的價格已經削弱了全球最大金屬生產國和消費國的需求，過去12個月，倫敦鋁價上漲28％，上海鋁價則漲20％，為出口創造條件。

2026年前2個月，中國未加工的鋁及鋁製品的海外銷售已成長13％。由於國內需求疲軟中國習慣性地加強出口力道，這對於世界經濟來說是一個棘手的問題，但由於中東供應短缺，未來幾個月這種作法可能會受到歡迎。

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