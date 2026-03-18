核三再運轉計畫審查時間 陳明真：沒辦法給明確答案

核安會主委陳明真。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電預計三月底送交核安會核三再運轉計畫，核安會主委陳明真今天（18日）表示，目前還沒有收到台電提交的計畫，至於未來要耗時多久審查，他表示檢查、驗證都要花不少時間，無法確定。

台電核三廠二號機在2025年5月17日停機，正式進入非核家園，不過近年半導體、AI用電大增，重啟核電聲浪再起，台電已與原廠西屋公司簽約，並進行核三廠自主檢查，預計本月底前提交給主管機關核安會審查運轉計畫。

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陳明真今天出席教委會備詢前受訪，他指出，目前核三再運轉計畫還沒有收到，而未來要花多少時間審查。陳明真指出，這個還沒辦法確定，許多事情要檢查、驗證，「會花不少時間」。

陳明真說明，台電準備月底前送交再運轉計畫，核安會也將會按照時間審查，給予執照再啟用。媒體追問這是否代表政府態度已要重啟核電，陳明真回應，「沒辦法給明確答案」。

至於中東戰爭爆發，外界認為核能比石油天然氣等更安全、具備韌性，他表示，確實有一部分的人保持這樣看法。

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