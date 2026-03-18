超挺台灣！黃仁勳親口承諾「這件事」

輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳於17日出席GTC大會記者會時，受訪表達對以色列員工及其家庭的憂心，並強調輝達將長期深耕以色列與台灣，且認為美國政府欲將台灣半導體產能移往美國的目標「挑戰性極高」。

綜合媒體報導，中東戰火持續，輝達在以色列營運狀況備受關注。黃仁勳對此輝達在以色列有6000名員工（家庭），很擔心他們，而公司在當地的運作非常穩定。他說，對以色列100%投入，會在那裡長期發展，「這一點對台灣同樣適用」。

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此外，黃仁勳也透露，輝達在台灣有數千名員工，他們已經在那裡經營很長的時間，「我們的整個供應鏈都在那裡」，有數百家合作公司，其中許多都是全球最重要的企業。

他表示自己唯一的期盼是大家能攜手合作、維持和平、放眼大局、保持冷靜，並盡全力提升自身韌性，他未來仍會持續依賴以色列的優秀產業，「我也百分之百相信，未來很長一段時間，我們（輝達）、全世界都將持續依賴台灣」。

而先前美國政府積極推動半導體產業回流美國，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更是透露，川普（Donald Trump）任內目標是要將台灣半導體產能40%轉移至美國，但對此黃仁勳表示「非常困難」。

他解釋，台積電正在亞利桑那州和美國各地設立晶圓廠和打造供應鏈，但需求增長迅速；美國打造新晶圓廠和新工廠的同時，全球整體需求也在大幅增加，「在這樣的情況下，要達到40%這個目標，我認為將會是非常具有挑戰性的」。

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