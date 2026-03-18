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黃金大熄火 專家看未來坦白說

2026/03/18 09:34

週二（17日）黃金價格遊走在平盤附近。（美聯社資料照）週二（17日）黃金價格遊走在平盤附近。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（17日）黃金價格遊走在平盤附近，分析師認為，目前金市反映出「一種平衡狀態」，他認為金價可能還會創下新的紀錄，但恐怕不會很快。

黃金現貨價大致不變，報每盎司5004.71美元。

4月交割的黃金期貨微漲0.1%，報每盎司5008.20美元。

《路透》報導，Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，金市反映出「一種平衡狀態」，一方面是地緣政治不確定性上升帶來的避險需求，另一方面是通膨帶來的看跌壓力。

他補充：「我認為金價可能還會創下新的紀錄，但恐怕不會很快。我覺得多頭已經有點力不從心了。」

美國和以色列對伊朗發動的戰爭目前已進入第三週，嚴重干擾能源貿易，並放大對通膨飆升的擔憂。

Fed 預定週三公布利率決議，投資人普遍預期將維持利率不變。但德國商業銀行指出，本次 Fed 會議不太可能為金價提供推動力，因為戰爭持續時間以及石油供應干擾還不確定會延續多久，讓Fed可能保持謹慎。

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