焦點股》高端疫苗：腸病毒疫苗取得越南藥證 漲停鎖死

高端腸病毒疫苗取得越南藥證，股價跳空漲停。圖為高端總經理李思賢。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）昨晚公告，旗下自主研發的「恩穩健」腸病毒71型疫苗，正式取得越南核發的新藥上市許可證。這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更創下台灣新穎疫苗研發成功進軍海外國際市場的首例，為台灣生技產業立下重要標竿。高端疫苗受此消息激勵，今日股價跳空漲停，來到41元，截至9:01分，高端成交約400張，漲停委買張數高達45萬張。

高端指出，越南近年新生兒出生數每年約136萬人，然而，受限於氣候濕熱與人口稠密，越南長期飽受腸病毒疫情之苦。根據世界衛生組織（WHO）與當地監測資料，越南每年平均通報約5萬至10萬例手足口病病例；2023年越南更爆發大規模腸病毒疫情，高達18萬名兒童確診，對當地醫療體系造成沉重負擔。

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此次高端疫苗取得越南首張腸病毒疫苗藥證，將結盟法商Substipharm Biologics公司做為區域市場合作夥伴，有望迅速導入越南與東協當地自費市場，不僅能為越南嬰幼兒提供即時的防疫保護，更為該公司營運挹注強勁動能。

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