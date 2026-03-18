抗衡美中！歐盟考慮修規 限制各國阻擋併購的權力

歐盟計劃修改企業合併規範，限制各國阻止企業合併的權力。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒揭露，歐盟計劃修改企業合併規範，以限制各國阻止企業合併的權力，希望藉此幫助歐洲公司擴大規模，與美國和中國對手競爭。

《金融時報》報導，根據歐盟執委會一份討論文件稱，雖然基於國家安全等原因，併購法規和條約允許進行這類干預，但有些案例可能「不必要地阻礙了規模擴張」。聲明補充，修訂後的指導方針可以明訂這類干預措施在哪些情況下是合理的，進而為企業創造更大的確定性。

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擬議的改革反映出布魯塞爾方面日益成長的不滿，即各國干預了一系列重大的企業交易，往往是為了保護本土龍頭企業，而犧牲單一市場的利益。

最近發生的幾起事件加劇了人們的擔憂，包括德國反對義大利裕信銀行（UniCredit）收購德國商業銀行（Commerzbank），西班牙反對西班牙對外銀行（BBVA）和薩瓦德爾銀行（Banco Sabadell）合併，義大利則在裕信銀行收購競爭對手BPM銀行的行動中動用了「黃金權力」。

歐盟官員擔心這類干預措施可能會分裂單一市場，並破壞歐企建立能夠在全球範圍內競爭所做出的努力。歐盟合併規範的全面改革備受關注，企業和投資人都在密切關注未來潛在的併購機會。

布魯塞爾堅稱，將持續防範市場過度集中，但根據該文件，布魯塞爾方面也在尋求促進「有利於競爭的規模擴張，以增強歐洲的全球競爭力」。

歐洲領袖預計將在週四（19日）於布魯塞爾舉行的峰會上就相關議題進行討論，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在致各國元首和政府首腦的信中表示，更新後的規範將支持「有助於形成競爭規模的併購」，鼓勵單一市場整合，並培育泛歐企業。不過，馮德萊恩補充，當局將繼續對交易進行審查，以避免形成壟斷或寡頭，確保歐盟企業和公民能夠承受。

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