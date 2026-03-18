UNIQLO新款聯名春夏亞麻長褲登場！顯瘦不悶熱一次搞定

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，而最近UNIQLO與法國品牌 Comptoir des Cotonniers合作推出的2026年春夏系列中，一款「亞麻混紡長褲」因具備修飾身形的俐落剪裁與雙打摺設計，在展現適度休閒感的同時仍保有整體清爽質感，近期引發市場關注。

日媒報導，UNIQLO這款「亞麻混紡長褲」採用結合亞麻清爽透氣與棉質柔軟觸感的混紡材質，自然的皺褶感營造出輕鬆隨性的氛圍。版型為打摺寬直筒設計，整體略帶寬鬆，提供舒適的穿著體驗。

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腰部採前開式設計，背面則加入鬆緊帶，穿脫更加方便；同時附有口袋，提升實用性。整體而言布料基本不透，但白色略帶透感，建議可搭配內搭衣物提升穿著安心度。

顏色方面提供白色、黑色和褐色3種選擇，售價為4990日圓（約1016元新台幣）。

從網路評價來看，不少消費者給予正面回饋，例如：「版型很好看，雙打摺設計很加分」、「亞麻與棉各半的材質不會刺膚，且不會貼出臀部與腿部線條，整體更顯修長」、「很適合春夏穿搭的清爽質感褲款」等，顯示該商品在實穿與造型兼具方面具備一定吸引力。

UNIQLO和Comptoir des Cotonniers聯名的「亞麻混紡長褲」。（圖擷取自官網）

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