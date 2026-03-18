黃仁勳點名！「這平台」將是下一個ChatGPT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週二（17日）表示，快速崛起的AI專案OpenClaw是人類與AI互動方式向前邁出的重要一步，並預測，OpenClaw將成為下一個ChatGPT。

黃仁勳接受《CNBC》主持人克萊默（Jim Cramer）節目「Mad Money」採訪時表示，OpenClaw現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案，並直言「這絕對會是下一個ChatGPT」。

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OpenClaw是一個開源的自主AI代理平台，功能遠遠超過傳統的聊天機器人。不僅能回答用戶問題，還能在使用者輸入極少內容的情況下，完成任務、做出決策並採取行動。

輝達已利用OpenClaw的強勁趨勢進行後續開發，週一（16日）發表了NemoClaw，這是OpenClaw的企業版本，他在OpenClaw平台的基礎加上輝達的軟體和工具，目標是讓這些強大的AI代理程式安全、可擴展，並且能夠應用於實際場合。

黃仁勳將這項技術描述為「基礎變革」，他能大幅拓展個人使用AI的能力，只需要一行程式碼，就能夠創造自己的AI代理，之後就能讓AI代理執行任何想做的事。

黃仁勳以設計廚房為例來說明這一概念，只需要一個簡單的指令，OpenClaw就能夠學習影像、掌握設計工具、重複演算想法，最後經改善後輸出，他們會去學習如何設計廚房，然後帶著設計方案回來，並進行反思。

黃仁勳補充，更廣泛的意義在於個人專業技術的提升，現在每個木匠都可以成為建築師，每個水管工人都會成為建築師，將提升每個人的能力。

像OpenClaw這樣的自主AI代理迅速崛起，也引發了人們對於安全性、隱私性和控制的擔憂，尤其在這些系統獲得獨立行動能力之後。不過，這就是輝達認為自己能發揮作用的地方，透過NemoClaw，輝達正在建構一系列安全保障措施，以確保這些代理能夠安全地大規模部署。

黃仁勳預測，OpenClaw將成為下一個ChatGPT。（彭博）

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