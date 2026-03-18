「以為老公會養一輩子」52歲家庭主婦面試慘敗 退休危機一次爆發

作為全職家庭主婦會長期缺乏職場連結與收入能力，在突發狀況下，將會大幅提高財務脆弱性。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在配偶收入支撐下的家庭，看似穩定，實則潛藏高度風險。一旦婚姻或經濟結構出現變化，長年未投入職場的一方，往往需面對就業困難與財務失衡的雙重壓力。專家指出，缺乏「自我收入能力」與「風險備案」，已成為部分家庭理財規劃的重大盲點。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名住在關東地區的52歲婦人山口真理子（化名）在20多歲時結婚，之後一直以全職主婦的身分支撐家庭。丈夫是公司職員，家計主要仰賴丈夫收入，如今房貸已經全數清償，每月生活費大約為22萬日圓（約4.49萬元新台幣），加上孩子已經獨立，過著相對穩定的兩人生活。

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然而，隨著丈夫開始關注退休後的財務狀況，並尋求理財規劃師試算未來收支，卻發現僅靠年金收入，難以支應生活費，長期恐陷入赤字。根據日本總務省調查的結果顯示，多數高齡夫婦構成的無業家庭，平均每月支出約為25.6萬日圓（約5.22萬元新台幣），必須透過動用存款來填補缺口。

儘管風險浮現，丈夫將試算結果拿給真理子，希望能討論調整支出與未來工作方式，但夫妻間對未來規劃卻出現明顯落差，丈夫希望討論節省開支與未來準備，但真理子往往以「應該不用做到那種程度吧」帶過，導致溝通逐漸失衡。結果，丈夫主動提出離婚，真理子的生活費也隨之減少，她首次被迫面對「必須自己賺取收入」的現實。

在經濟壓力下，她首次嘗試求職，卻立即遭遇現實打擊。

由於長年未有正式工作經歷，在面試超市店員職務的過程中，無論是排班彈性、體力負荷或服務經驗等問題，皆難以回應，最終未能錄取。報導分析，即便成功就業，市場普遍提供給中高齡女性的多為兼職或非典型工作，月收入多落在10萬日圓上下（約2.04萬元新台幣），與原本生活水準存在明顯落差。

她坦言：「這才真正意識到，過去的生活是無法靠自己一個人維持的。」

真理子後續透過政府諮詢窗口，她才了解包括婚姻費用分擔、財產分配與年金分割等制度，顯示在缺乏財務知識與法律認知下，她本身的財務風險將進一步放大。

目前，真理子已從事清潔相關兼職工作，逐步重建收入來源，但她也直言「若能更早準備，情況會完全不同」。

報導指出，作為全職家庭主婦並非問題所在，但長期缺乏職場連結與收入能力，將在突發狀況下大幅提高財務脆弱性。建議家庭在規劃退休與資產配置時，除檢視收支結構外，也應納入「雙方收入能力」、「再就業可能性」與「風險情境模擬」等狀況。

報導強調，真正的財務安全，不僅來自當下穩定收入，更取決於當既有前提瓦解時，個人是否仍具備維持經濟自主的能力。

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