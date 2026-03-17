銀行對中小企業放款增額 民營包辦5前大

根據統計，本國銀行對中小企業放款增額，「民營」包辦5前大。圖左為銀行局副局長王允中。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會銀行局今天表示，本國銀行1月底對中小企業放款餘額達新台幣10兆9160億元，月增276億元，增額創歷年同期第3高，僅次於2021年跟2022年。其中，對中小企業「放款增額」前5大銀行，依序為「台新銀行」、「永豐銀行」、「遠東銀行」、「台北富邦銀行」與「玉山銀行」，全數由民營銀行包辦拿下。

金管會公布本國銀行今年1月底辦理中小企業放款情形。截至115年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆9160億元，1月增額276億元創歷年同期第3高，僅次於2021年1月增額309億元與2022年1月增額280億元。

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銀行局副局長王允中王允中分析，增加原因主要來自企業對產業景氣較為看好，包括購置不動產、動產融資與營運週轉金需求增加。

進一步檢視，「民營銀行」近年來，大動作積極搶占市場；根據銀行局的資料顯示，今年1月底，本國銀行對中小企業放款餘額「增加金額」前五名之銀行，依序為台新銀行增加最多、金額為228.91億元，永豐銀行增加200.62億元居次，遠東銀行增額排第三、83.31億元，北富銀增加77.11億以及與玉山銀行增38.97億元。

不過，整體對中小企業「放款餘額」前5大的銀行，全數為公股銀行，依序為第一銀行的1兆133億元、合庫銀行8539億元、台企銀的8199億元、華南銀行7638億元與兆豐銀行7425億元。

國銀業者表示，儘管「民營銀行」一手包辦「增加金額」前五名之銀行，不過，若是檢視「放款餘額」的話，傳統上，「公股銀行」仍具有優勢，因此，雙方互有強項。

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