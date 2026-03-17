高油價敲響通膨警鐘！澳洲央行二度升息 市場估5月再升

圖為澳洲央行總裁布洛克（ Michele Bullock）。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕澳洲央行17日宣布調高現金利率1碼（0.25個百分點）至4.1%，為連續第2次升息，亦是2023年年中以來首見，因伊朗戰爭擴大，導致能源成本升高，恐增加澳洲家庭的通膨壓力。

澳洲央行政策理事會9名理事是以5比4通過升息，並發布聲明指出：「中東情勢的發展仍高度不確定，但根據目前各種可能的情境，可能會增加全球和國內通膨。鑒於上述考量，委員會研判通膨可能維持目標一段時間，風險傾向於進一步向上。」

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在伊朗戰爭帶動能源成本上漲下，一些經濟學家預測，今年澳洲消費者物價指數（CPI）可能衝至5%。澳洲財長查默斯近日表示，澳洲家庭可能面臨生活成本升高的壓力，警告通膨可能升至4.5%，這超過澳洲央行2月時預測，今年通膨將攀升至4.2%。

這項預測是假定原油價格在2028年年中之前都維持在平均每桶63.8美元，如今油價已經漲破100美元。澳洲央行設定的通膨目標為2%至3%區間。因此，多數經濟學家預期，澳洲央行5月將繼續升息1碼，使利率來到4.35%。澳洲央行今年2月就已升息1碼，成為今年首個升息的已開發國家央行。

澳洲央行是本週第1個召開例行會議的全球主要央行，美國聯準會（Fed）、英格蘭銀行、歐洲央行和日本銀行的例會將在本週稍後登場，預料都將維持利率不變，但都會密切關注伊朗戰爭對通膨的影響，若通膨持續居高不下，將影響其今年稍後的利率政策。

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，伊朗隨即展開報復行動，用無人機攻擊波斯灣鄰國，目前有超過12個國家捲入戰火中，伊朗還封鎖全球石油出口的重要航道荷姆茲海峽，導致過去兩星期油價飆升逾40%，全球面臨通膨升高的風險。

17日布蘭特原油期貨價格上漲2.3%至每桶102.48美元，西德州中級原油期貨價格上漲2.8%至每桶95美元。

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