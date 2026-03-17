戰火未停物價先炸！中東衝突將以5種方式推高你的帳單

美媒報導，中東衝突將以5種方式推高你的食品雜貨帳單。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，美國財經新聞網站指出，全球供應鏈極其脆弱，伊朗局勢早已對大宗商品市場產生衝擊，中東一有風吹草動，你家附近的超市就可能「感冒」。這不只是油價上漲的問題，而是牽動整個從種植、包裝到運輸的食物核心成本。中東戰火將以5種方式推高你的食品雜貨帳單。

1.運輸成本上升：荷姆茲海峽是全球能源運輸的重要航道，一旦軍事行動威脅到這，油價就會劇烈波動。農業機械與運輸卡車都依賴燃料運作，當原油價格上漲，柴油附加費立刻增加，這些成本最終會轉嫁到消費者身上。

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2.肥料供應受阻：沒有肥料，就沒有便宜的食物。目前全球大量肥料原料需經過波斯灣運輸。《衛報》指出，全球約四分之一到三分之一的相關貿易依賴這條航線。一旦肥料價格上升，農作物產量下降，麵包、義大利麵、馬鈴薯等基本食品價格勢必上漲。

3.航運保險暴漲：在衝突地區航行的貨船，保險成本大幅上升。業界指出，波斯灣地區的戰爭風險保險費用已上漲50%至100%。進口商不會自行吸收這些成本，而是直接反映在商品價格上。

4.航線被迫繞道：當航道變得危險，貨船只能改走更長路線。這意味著更長的運輸時間、更高的燃料消耗、更高的人力成本，以及易腐食品更高的損耗風險。效率下降，成本上升，最終還是由消費者買單。

5.石油製包裝變貴：看看超市貨架上的商品，像是塑膠盒、保鮮膜、包裝袋幾乎都來自石油。當油價因中東局勢波動上升，塑膠製造成本也隨之提高。你付的不只是食物本身的價格，還包括包裝它的成本。

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