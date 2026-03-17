易控智慧擁軟體整合優勢 攻智慧建築永續商機

易控智慧持續拓展智慧建築商機。圖為執行長周世泰。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧建築系統整合廠商易控智慧執行長周世泰今日表示，公司擁有自研軟體平台與跨系統整合能力，可協助建築在智慧建築評估制度中取得多項加分條件，並讓建築在實際使用階段持續創造節能、管理與服務價值。

易控智慧主要服務於智慧建築領域，將AI、物聯網（IoT）與能源管理整合至建築中，並提供工業級圖控系統、一站式顧問服務、AI能耗監測與安全管理，協助企業與建商降低運維成本，達到節能減碳等效能。

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周世泰表示，易控智慧在智慧建築所提供的解決方案核心亮點包括，整合環控、安控、門禁、停車、機電設備的一站式整合平台，以及AI能源管理系統（EMS）、顧問服務、IoT與數據戰情室與智慧物管與安全等。

周世泰認為，相較於傳統以設備為主的建築系統導入模式，易控智慧以軟體整合為核心，透過平台串接不同品牌設備與既有系統，使建築能在不大幅更動既有設備架構的情況下完成智慧化整合，提升系統整合與資訊管理相關評分項目。

在建築管理應用方面，易控智慧指出，旗下設施管理平台透過導入設施管理平台，可先取得相關評估項目的基本分數，若再搭配易控智慧物業管理系統進行整合應用，則能在既有評分基礎上取得額外配分，使建築在管理與系統應用相關評估項目中取得更完整的分數結構。

周世泰指出，未來智慧建築競爭力將不再只是設備導入多寡，而是整體系統整合與數據管理能力，透過軟體平台整合建築設備與營運資料，不僅能協助建築取得智慧建築評估分數，也能讓建築在實際使用階段持續創造節能、管理與服務價值。

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