旅天下瞄準教育旅行市場 攜手鴻禧成立「鴻天下旅行社」

圖左為鴻禧董事長張永成、右為旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕看準教育旅行市場的龐大潛力與專業需求，旅天下宣布與國內學生教育旅行的孕育搖籃鴻禧旅行社正式合資，成立新公司「鴻天下旅行社」。旅天下董事長李嘉寅表示，鴻禧在學生及教職員團體操作上具有紮實寶貴的專業經驗與市場佔有率，透過合資成立「鴻天下旅行社」，將整合旅天下擁有的國際航空票務資源、產品開發能力，以及鴻禧深耕多年的校園通路與團體旅遊服務經驗，而雙方將共同投入資源，專注於學生畢旅、教職員福利旅遊、教育參訪等精緻團體旅遊市場。

旅天下指出，鴻禧旅行社經營服務學生旅遊市場已達數十年之久，長年承辦全台灣百所以上國、高中校外教學、畢業旅行及隔宿露營、寒暑假營隊與海外遊學，同時也承接機關團體的員工旅遊、獎勵旅遊等活動，每年服務超過十萬人次。

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旅天下指出，雙方合資成立的「鴻天下旅行社」，將定位為旅天下門市體系中的直營店，鴻天下不僅享有旅天下的品牌資源與總部支援，更將以直營門市的標準化服務與品質管控，為學生及教職員團體提供最優質的旅遊體驗，此一布局也讓旅天下的門市版圖更趨完整，形成加盟門市遍地開花、直營門市深耕利基市場的雙軌策略。

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