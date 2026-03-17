近3年房市有如雲霄飛車 僅3家建商穩坐前十大推案榜單

2025年的預售推案量數據出現近年來最劇烈的修正，總銷金額跌近三成。（信義代銷提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近3年台灣房市有如雲霄飛車，歷經買氣爆量、房價飆漲，在房貸限縮與信用管制後，去年買氣則直接跌入谷底、房價則出現鬆動。根據代銷業者彙整2023至2025年、3個年度的推案量前十大建商，發現除寶佳集團、華固建設，以及興富發建設持續在榜單內之外，其它名次變動相較大。

2025年前十大建商推案量 年減逾2千億元

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信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，房地產最終仍走向「大者恆大」的局面，尤其在資金緊縮與成本高漲等雙重夾擊下，中、小型建商難以生存，而資本雄厚的大型建商則棄守前幾年熱炒的蛋白區，將戰線全面拉回到雙北精華地段。

根據信義代銷彙整，2023年推案量前十大建商共推出105個新案、總銷金額高達7856億元、占據大多數市場；2024年前十大建商則推出154個新案、總銷金額達7541億元，連續兩個年度推出超過100個新案、總銷金額逾7500億元，但到了2025年，前十大建商新推建案跌破100個、為88個，總銷金額也減少至5329億元，直接萎縮超過2千億元。

童莉婷表示，2023年1月「平均地權條例」修正案三讀通過，房市氛圍轉為保守，但同年8月「新青安」上路，直接為房市注入資金活水，甚至成為房市反轉的關鍵，促使2024年建商大舉推新案，讓房市呈現價量齊揚的過熱現象。

但熱錢、資金派對卻在2024年底畫下休止符，除銀行房貸水位太高拉警報外，央行也祭出第七波選擇性信用管制，讓房市買氣直接進入寒冬，此舉也導致許多建商推案量緊縮，甚至跌出十大榜單之外。

童莉婷認為，過去3年的房市是一場政策與資金的激烈博弈，當前建商推案態度保守，因此在「量縮保價」的氛圍下，房市逐步回歸理性。

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