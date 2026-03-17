利空逐漸鈍化 投信投顧公會理事長尤昭文看好台股上看四萬點

台股利空鈍化強勢反彈，投信投顧公會理事長尤昭文看好台股挑戰四萬點。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股反彈與輝達GTC題材激勵，台股今（17）日開高走高，終場大漲494點，收在3萬3836點，投信投顧公會今日舉行春酒，理事長尤昭文表示，台股在面對美伊戰爭的消息開始逐漸「利空鈍化」，好台股體質佳、上看四萬點；統一投顧董事長黎方國也說，台灣是全世界連續兩年GDP都在7.5%以上的國家，因此對未來看法持樂觀態度，至少年底前會有機會看到四萬點。

尤昭文指出，戰爭引發的市場震盪，已逐步展現「利空鈍化」，且各國政府都有解決方案，相信台灣政府解決方案也「胸有成竹」，他認為，臺灣產業的獲利強勁，2027年企業盈餘上看6兆元都有可能，同時，台股有四成是半導體產業，台積電（2330）的營收跟獲利仍強勁，市場推測每股稅後盈餘（EPS）從60到80元不等，換算台股指數可以來到3萬8、3萬9千點，希望讓全民財富持續增長。

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統一投信董事長黎方國也說，市場對於諸多利空消息逐漸鈍化，台積電今日除息立刻填息，再加上輝達（NVIDIA）GTC 2026大會登場，對AI半導體與相關概念股更是有激勵的效果，以台股上市櫃公司去年獲利來說，預估今年分配盈餘約 3兆元可再度為台股帶來充沛資金動能，看好年底就有機會看到4萬點大關。

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