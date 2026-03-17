COMPUTEX 2026開幕主題演講 高通總裁暨執行長打頭陣

高通總裁暨執行長Cristiano Amon。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX主辦單位之一外貿協會（TAITRA）宣布，高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano R. Amon應邀發表COMPUTEX 2026開幕主題演講，主題演講將於6月1日下午在南港展覽館2館7樓登場。

高通技術公司正在定義運算的新時代，讓智慧運算無所不在—從各類裝置、邊緣系統到資料中心皆能運行。在Cristiano Amon的領導下，高通技術公司整合裝置端智慧、邊緣至雲端的運算效能，以及新一代連接能力，特別在代理式（agentic）AI工作負載持續擴展之際，進一步加速AI全面普及。

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COMPUTEX Keynote報名預計於4月中旬開放，COMPUTEX Forum現正開放早鳥報名，3月20日前至官網論壇完成報名者，不但可享有超優惠折扣，還可參加AI筆電抽獎。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6,000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。

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