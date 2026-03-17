智慧城市展暨淨零城市展登場 副總統蕭美琴：展示台灣軟實力

副總統蕭美琴（前排右2）今日出席2026智慧城市展暨淨零城市展聯合開幕暨頒獎典禮。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕2026智慧城市展暨淨零城市展今日登場，副總統蕭美琴今日出席開幕典禮，蕭美琴在致詞時表示，此次是她就任副總統以來第二次來參加，智慧城市展是展現台灣智慧治理以及公共服務智慧化的重要平台，是展示台灣軟實力的重要機會，近幾年一直強調台灣的韌性，因為我們所共同面對的是一個不斷變化快速的世界，是一個動盪的世界，在這個快速的變化當中，台灣需要的是靈活，需要的是能夠勇往直前，找到對於不斷呈現的問題找到新的solution（解決方案），數位跟淨零轉型的終極目標就是要以人為本，解決所有民眾生活上所面對的問題。

蕭美琴強調，我們需要的是一個有行動力靈活的政府，透過創新突破原有的框架提供公共服務，提升服務品質的作為，正是一個不斷轉型蛻變成長的國家所需要的動能，這樣子的精神也是智慧城市治理的一個重要的方向，數位化以及智慧化尤其是淨零轉型更是現代的國際趨勢，特別感謝許多的企業夥伴用他們的創新來帶動結合政府的各種的服務，使國家與產官學的融合，更淋漓盡致發揮展現台灣的行動力，以及展現台灣能夠為世界城市發展所做出的貢獻。

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台北市電腦公會表示，近年來AI技術飛速進展及2050淨零排放目標日漸逼近，迫使各行各業都面臨轉型升級的重大關口，本次展會的主題訂為「數位與綠色雙軸轉型」以呼應政府的2050淨零排放及AI新十大建設政策目標。展示內容將聚焦關鍵城市議題，包含 AI CITY、AI機器人、城市能源韌性及蓬勃發展的新創企業。從AI CITY城市主權AI的建構與能源配套、AI在百工百業的應用甚至結合機器人讓AI落地物理世界，同時應用科技在預測防患與及時調適，面對天災人禍及能源危機，城市仍能保有韌性，永續發展。

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